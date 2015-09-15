金价跌至近一个月低点 静待美联储会议

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透纽约/伦敦9月15日 - 黄金周二跌向上周触及的一个月低位，因美国零售业销售数据提振了美元指数，本周美联储宣布利率决定前买家保持谨慎观望。
美联储将于周三和周四开会讨论美国近十年来的首次加息时机，这可能会打击金价，因利率处于低水平对美元造成压力，但减少了持有黄金的机会成本。
最早将于本月升息的预期已打压金价今年下跌6%，但金融市场的动荡和对中国经济的担忧让人们质疑加息的时机。
汇丰证券首席金属分析师James Steel称，“美联储会议前，金价受缺少真正的兴趣拖累走势飘忽。”他还称，美元走强也对金价造成压力。
1855 GMT，现货金跌0.5%，报每盎司1,103.20美元，接近周五触及的1,098.35美元的一个月低点。 美国12月期金跌0.5%，报每盎司1,102.60美元。
美元周二上涨，因美股受强劲的零售销售数据提振走强。该数据支撑了美国经济稳步扩张的观点，可能为美联储本周稍后升息提供一些依据。
现货银跌0.6%，报每盎司14.32美元。现货铂金涨0.5%，报每盎司957美元。现货钯金涨2.4%，报600美元。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
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