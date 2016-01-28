金价从12周高位回落 因投资人锁定获利

路透纽约/伦敦1月28日 - 金价周四下挫1%，受稍早股市因油价大涨带动的升势打压，金市投资人迅速对周三金价升至12周高位锁定获利。

投资人押注美国升息进度可能比美国联邦储备委员会(FED/美联储)之前预计的更为缓慢，美元下滑，美股脱离高位，之后全球股市表现不一。

2009 GMT，现货金跌0.9%，报每盎司1,115.36美元，脱离日低1,111.56美元。

美国2月期金收低20美分，报每盎司1,115.60美元。

“股市起初的升势给较高风险资产带来足够的需求，抽走了金价保持升势所需的氧气。”汇丰证券首席金属分析师James Steel表示。HSBC Securities

“美联储的声明对金市有利，但我认为这一因素不一定能带入今日的交投。”

金价周三尾盘升至12周高位1,127.80美元，此前美联储宣布维持利率不变，称在“密切关注”全球经济和金融发展，但保持对美国经济的乐观看法。

其他贵金属中，瑞银财富管理公司在报告中称，仍看空银价，预计三个月内跌至12美元，12个月内反弹至14.50美元。

现货银大跌1.6%，至每盎司14.24美元。现货铂金跌1.9%，报863.31美元。现货钯金下挫1.8%，至488.20美元。(完)