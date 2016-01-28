金价从12周高位回落 因投资人锁定获利

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透纽约/伦敦1月28日 - 金价周四下挫1%，受稍早股市因油价大涨带动的升势打压，金市投资人迅速对周三金价升至12周高位锁定获利。
投资人押注美国升息进度可能比美国联邦储备委员会(FED/美联储)之前预计的更为缓慢，美元下滑，美股脱离高位，之后全球股市表现不一。
2009 GMT，现货金跌0.9%，报每盎司1,115.36美元，脱离日低1,111.56美元。
美国2月期金收低20美分，报每盎司1,115.60美元。
“股市起初的升势给较高风险资产带来足够的需求，抽走了金价保持升势所需的氧气。”汇丰证券首席金属分析师James Steel表示。HSBC Securities
“美联储的声明对金市有利，但我认为这一因素不一定能带入今日的交投。”
金价周三尾盘升至12周高位1,127.80美元，此前美联储宣布维持利率不变，称在“密切关注”全球经济和金融发展，但保持对美国经济的乐观看法。
其他贵金属中，瑞银财富管理公司在报告中称，仍看空银价，预计三个月内跌至12美元，12个月内反弹至14.50美元。
现货银大跌1.6%，至每盎司14.24美元。现货铂金跌1.9%，报863.31美元。现货钯金下挫1.8%，至488.20美元。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
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路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。