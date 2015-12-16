焦点：黄金投资者会将美国升息视为利空出尽吗？

图为在苏黎世一家银行金库中拍到的金条。 REUTERS/Arnd Wiegmann

路透伦敦12月15日 - 那些冀望美国升息将会一反常态地提振金价的黄金多头，恐怕要大失所望了，因为大环境几乎没有提供金价反弹的理由。

2015年迄今金价挫跌了10%，触及近六年低位，主要是因为揣测美国货币政策将会紧缩。理论上来说，升息会提高持有黄金这类无息资产的机会成本，金价因此承压。

尽管升息预期已带动卖盘，但一些多头却表示，升息预期已在金价中得到很大程度的反映，因此在本周预期中的升息后，美国利率将自纪录低位缓慢渐进调升的事实有可能会重振黄金投资。

分析师表示，尽管金价之前有过在利率将上调的情况下勉力走升的情形，但这次其他因素却无法带来足够的支撑来推升金价。

“许多人希望，美国首次升息将标志着黄金交投将开始慢慢回到以基本面因素为基础的时期，”ICBC Standard Bank分析师Tom Kendall表示。

“但很难看到有什么因素能在短期到中期内促使黄金走势发生持续的改变。”他补充道。

黄金曾经在以往的升息环境下有过亮丽表现，最近是在2004-2006年以及1970年代末期。

但那时的环境对黄金而言是截然不同的。在1970年代末，升息是为了压制高涨的通胀率，通胀本身就是推高金价的因素。但今年的情况却完全相反，通缩风险成为了主导。

在2004-2006年间，升息周期恰逢与金价上扬循环，新推出的黄金ETF基金吸引了投资涌入，并且矿产公司大规模的结清对冲或卖出远期合约。

**动能改变**

当前的黄金市场是完全不同的状态。

黄金ETF曾在金融危机后吸引到巨量资金流入，之后遭遇三年资金净流出，对冲基金持有的COMEX黄金净空仓在本月达到纪录高位。

中国和印度近几周对黄金的实物需求十分强劲，但对价格十分敏感。另一方面，在过去10年中，矿商在全球的套保规模缩减了90%，这意味着进一步解除套保不太可能为金价提供支撑。

金价走势在很大程度上取决于美国经济对加息的反应。如果数据显示增长停滞不前，那么美联储刚刚启动的紧缩周期可能会发生逆转，从而给金价以提振。

“围绕金价上涨的讨论点从美联储是否会加息，转到了未来可能进行多少次加息上，”渣打负责大宗商品研究的Paul Horsnall称，“如果答案和我们预想的一样是两次，那么会对金价十分有利。”

但是如果美国经济看上去能够经受住加息的考验，那么未来可能会有更多次的加息。如果没有来自解除套保、通胀压力、以及投资者浓厚兴趣的支持，黄金可能陷入困境。

“一大风险是，美联储可能会发现加息并没有那么糟糕，”麦格理分析师Matthew Turner称。

“而后人们会开始预期美联储或将以更大力度收紧政策。”(完)