金价下滑但本周上涨 后市仍看淡

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约/伦敦10月16日 - 金价周五下滑，因美元反弹将金价从三个半月高位拉回，但本周金价上扬，因受美国将推迟升息的预期带动，金价近几日走强。
交易商表示，自周四上涨后实货金市的买盘疲弱，令金价卖压加重。
“预计未来一周金市不会有太大进展，因下周没有能真正影响美元走势的美联储会议或会议记录公布，”CPM Group商品和资产管理部门董事Carlos Sanchez表示。
“除非有意外，否则金价可能回到高端在1,190美元的交投区间，”他还指出。
美国12月期金收低4.40美元，或0.4%，报每盎司1,182.10美元。
2037 GMT，现货金下滑0.6%，报每盎司1,176.06美元。
本周期金和现货金均升约2%，之前五个交易日连升，带动金价在周四触及1,191美元之上的6月底来最高。
美元指数连续第二日攀升，继续从七周低点反弹。
现货银跌0.3%，每盎司16.03美元，现货铂金上扬1.5%，报每盎司1,016.99美元。现货钯金跌1%，报每盎司694.75美元。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。