若拒绝参与人民币黄金定盘价 在华外资银行可能要吃苦头

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透新加坡1月5日 - 消息人士称，中国已向外资银行发出警告，如果拒绝参与拟推出的人民币黄金定盘价，他们的在华业务将可能受到抑制。中国为全球最大的黄金市场。
推出人民币黄金定盘价，是中国发挥全球最大黄金生产国及消费国地位优势、提高在国际市场影响力的努力之一。
人民币黄金定盘价定于4月推出，有可能弱化当前全球金价标准--以美元计价的伦敦金价的重要性。
中国在此方面需要外资银行的支持，尤其是那些将黄金进口至中国大陆的外资银行，但是在爆出外汇市场伦敦银行间拆放款利率(Libor)操纵案丑闻之后，全球对指标指数的审查普遍收紧，这些银行可能较为谨慎。
一位消息人士称，如果不参与该指标，拥有黄金进口许可证的银行将会面临“一些措施”。由于未获授权向媒体讲话，该消息人士不愿具名。
“或许中国不会取消许可证制度，但我们不会再给他们发放进口配额或者会降低配额规模，”该消息人士称。拥有许可证的银行必须每年向监管部门申请下一年度的进口配额。
澳新银行(ANZ)、汇丰银行(HSBA.L)和渣打银行(STAN.L)为持有黄金进口许可证的外资银行。中国有12家银行也已获准进口黄金。
汇丰拒绝置评，澳新银行和渣打银行未回应记者请求置评的电话和电子邮件。
一位银行业消息人士称，银行已被告知若不参与人民币黄金定盘价，中国将采取“一些措施”。
“他们的言外之意似乎是，‘也许你的配额会受限，或者你无法成为掉期或远期合约的做市商’，”他表示。(完)
(编译 刘秀红；审校 白云)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)