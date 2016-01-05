若拒绝参与人民币黄金定盘价 在华外资银行可能要吃苦头

路透新加坡1月5日 - 消息人士称，中国已向外资银行发出警告，如果拒绝参与拟推出的人民币黄金定盘价，他们的在华业务将可能受到抑制。中国为全球最大的黄金市场。

推出人民币黄金定盘价，是中国发挥全球最大黄金生产国及消费国地位优势、提高在国际市场影响力的努力之一。

人民币黄金定盘价定于4月推出，有可能弱化当前全球金价标准--以美元计价的伦敦金价的重要性。

中国在此方面需要外资银行的支持，尤其是那些将黄金进口至中国大陆的外资银行，但是在爆出外汇市场伦敦银行间拆放款利率(Libor)操纵案丑闻之后，全球对指标指数的审查普遍收紧，这些银行可能较为谨慎。

一位消息人士称，如果不参与该指标，拥有黄金进口许可证的银行将会面临“一些措施”。由于未获授权向媒体讲话，该消息人士不愿具名。

“或许中国不会取消许可证制度，但我们不会再给他们发放进口配额或者会降低配额规模，”该消息人士称。拥有许可证的银行必须每年向监管部门申请下一年度的进口配额。

澳新银行(ANZ)、汇丰银行(HSBA.L)和渣打银行(STAN.L)为持有黄金进口许可证的外资银行。中国有12家银行也已获准进口黄金。

汇丰拒绝置评，澳新银行和渣打银行未回应记者请求置评的电话和电子邮件。

一位银行业消息人士称，银行已被告知若不参与人民币黄金定盘价，中国将采取“一些措施”。

“他们的言外之意似乎是，‘也许你的配额会受限，或者你无法成为掉期或远期合约的做市商’，”他表示。(完)