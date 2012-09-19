金价在六个半月高位附近持稳

* 金价放量持稳,尽管油价重挫

* 日本央行增加购买资产提供支撑

* 铂金系在昨日因罢工结束大跌後今日小涨

路透纽约9月19日电---金价周三几收平盘,徘徊在稍早触及的六个半月高位附近,受全球主要央行追加货币刺激措施支撑,尽管油价再度重挫.

美国期金成交放量,此前原油期货续挫4%,且日本央行今日稍早宣布新一轮购买资产行动,跟随其他主要央行放宽货币政策的步伐.

1801GMT,现货金小跌0.1%,报每盎司1,769.90美元,盘中触及六个半月高位1,779.10美元,较2月底所创的今年高位1,790.30美元低约10美元.

上周美联储宣布第三轮量化宽松政策(QE3),带动金价连升第四周.

"尽管我们预计QE3将对金价有支撑作用,但有多大支撑要看QE3对固定收益市场和欧元/美元走势的影响."汇丰控股金属分析师James Steel表示.

一些分析师警告,金价在QE3期间的涨幅可能没有前两轮量化宽松政策期间那麽多.

美国原油期货连挫三日,因沙特努力拉低油价,且美国原油库存猛增.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金结算价上扬0.50美元,报每盎司1,771.70美元.路透初步数据显示,成交量较30日均值高约10%.

其他贵金属中,现货银跌0.7%至每盎司34.52美元.铂金系金属从昨日大跌中反弹,现货铂金(白金)攀升1.1%,至每盎司1,635.74美元,现货钯金升1%,至669.47美元.(完)

--编译 李军;审校 母红

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