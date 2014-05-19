金价回吐稍早升幅收平

汤森路透第一季获利和营收均优于预期 并确认全年财测
路透4月28日 - 新闻暨资讯服务供应商汤森路透周五公布第一季获利和营收高于预期，并确认全年财测，因其看到各业务领域业绩均出现改善。
路透纽约/伦敦5月19日 - 金价周一回吐稍早升幅收平，因美股上涨削弱了黄金的对冲吸引力，金价跌回到1,300美元水准之下。
铂金攀升，延续上周升势，因南非矿场罢工引发供应忧虑。上周铂金表现为六周最强。
分析师表示，本周美国没有重大经济数据公布，可能促使一些买家离场观望，从而令金价承压。
1801 GMT，现货金XAU=升0.1%，报每盎司1,293.86美元，之前连跌两日。
美国COMEX-6月期金GCM4收高0.40美元，报每盎司1,293.80美元。路透初步数据显示，期金成交量较30日均值低约20%。
全球最大的黄金支持上市交易基金(ETF)-SPDR Gold Trust持金量周五减少0.26吨，至781.99吨，显示投资人需求降低。
欧洲央行(ECB)与其它几家央行宣布新的黄金协议，自2014年9月27日起生效。
现货银XAG=升0.4%，报每盎司19.34美元。
现货铂金XPT=升0.3%，报每盎司1,462.40美元。现货钯金XPD=攀升0.10美元，报每盎司812.30美元。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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