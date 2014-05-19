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国际财经 | 2014年 5月 20日 星期二 07:34 BJT

金价回吐稍早升幅收平

路透纽约/伦敦5月19日 - 金价周一回吐稍早升幅收平，因美股上涨削弱了黄金的对冲吸引力，金价跌回到1,300美元水准之下。

铂金攀升，延续上周升势，因南非矿场罢工引发供应忧虑。上周铂金表现为六周最强。

分析师表示，本周美国没有重大经济数据公布，可能促使一些买家离场观望，从而令金价承压。

1801 GMT，现货金XAU=升0.1%，报每盎司1,293.86美元，之前连跌两日。

美国COMEX-6月期金GCM4收高0.40美元，报每盎司1,293.80美元。路透初步数据显示，期金成交量较30日均值低约20%。

全球最大的黄金支持上市交易基金(ETF)-SPDR Gold Trust持金量周五减少0.26吨，至781.99吨，显示投资人需求降低。

欧洲央行(ECB)与其它几家央行宣布新的黄金协议，自2014年9月27日起生效。

现货银XAG=升0.4%，报每盎司19.34美元。

现货铂金XPT=升0.3%，报每盎司1,462.40美元。现货钯金XPD=攀升0.10美元，报每盎司812.30美元。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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