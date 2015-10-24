金价持平至小跌 回吐中国双降带动的涨幅

路透纽约/伦敦10月23日 - 金价周五持平至小跌，因中国一年来第六次放宽货币政策后，美国升息的预期重燃，推动美元攀升至逾两个月最高，且美股上扬。

中国央行意外降息不久后，金价在纽约早盘一度攀升逾1%，至日高1,180美元。

投资者最初押注美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能因全球经济脆弱而被迫推迟升息，但稍后买盘增加，因市场认为中国的刺激举措和乐观的美国数据使联储在今年升息的可能性增强。

美国股市上扬也削弱了黄金和公债的避险吸引力。另外，美元兑一篮子主要货币攀升至8月19日以来最高，进一步打压金价。

“中国降息带来的影响因市场乐观情绪增强而消退，”BMO Capital Markets的基本和贵金属交易部主管Tai Wong称。

“美股攀升和公债收益率反弹重压金属价格，金价一度跌至1,170美元之下，日交易商结清头寸，金价在1,160美元之上未获得任何较为强劲的支撑。”

1905 GMT，现货金跌0.03%，报每盎司1,166.3美元。美国期金收跌0.3%，报每盎司1,162.8美元。金价本周可能下跌，结束之前两周的连涨。

强于预期的美国10月制造业数据支撑美元。金融数据公司Markit公布，美国10月制造业采购经理人指数(PMI)初值为54.0，为5月来最高，当时亦为54。9月终值为53.1。路透调查访问的分析师预测为52.8。[nL3S12N4J3]

美元走强使黄金对持有其他货币的投资者而言更昂贵。

金价本周可能下跌1.2%，结束之前两周连涨。

现货银上扬0.32%，报每盎司15.90美元。现货铂金挫0.85%，报每盎司1,007.20美元。现货钯金上扬1.4%，报每盎司695.25美元。(完)