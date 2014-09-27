美元劲扬打压金价走低 本周为连续第四周下跌

国际油价可能再次下挫 因美国页岩油涌入市场--道达尔CEO
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total) 执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
路透纽约/伦敦9月26日 - 金价周五走低，因美国经济强劲增长带动美元走强，削弱黄金的避险吸引力，拖累金价跌向关键支撑位1,200美元。
标普500指数.SPX攀升0.6%，因数据显示，美国第二季经济增速为两年半最快。
金价连跌第四周，为去年4月以来最长跌势，本月稍早美国联邦储备委员会(FED/美联储)暗示，可能较预期提前升息。
“人们今日买入美元，这是重压黄金的主要因素，”U.S. Global Investors的主管交易员Michael Matousek表示，该公司管理着约10亿美元的资金。
“另外，货币宽松度降低意味着通胀将走低，金价短期反弹的可能性降低，”他说。
1807 GMT，现货金XAU=下跌0.6%，报每盎司1,214.67美元。
美国COMEX-12月期金GCZ4收跌6.50美元，报每盎司1,215.40美元。
美国商务部周五公布，第二季国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长4.6%，与预估一致。第二季GDP环比年率增幅创下2011年第四季以来最大。
美元指数.DXY上扬0.5%，可能连涨第11周。
金市投资者密切关注美国公债市场的表现，因全球最大债券基金太平洋投资管理公司(PIMCO)的首席投资长葛罗斯称将加入对手Janus Capital Group，这引发对投资者回赎的担忧。
其他贵金属方面，现货银XAG=上扬0.3%，报每盎司17.51美元。，
现货铂金XPT=跌0.8%，报每盎司1,295美元，稍早触及去年6月以来最低1,293.70美元。现货钯金XPD=急挫2.8%，报每盎司777.25美元，盘中跌至4月底以来最低774.60美元。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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