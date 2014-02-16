金价升至1300美元上方的三个月高位

* 金价跟随美股上涨，尽管美国数据疲弱

* 升穿200日移动均线切入位触动买盘

路透纽约/伦敦2月14日 -黄金价格周五升至1,300美元之上的三个月高位，大涨逾1%，本周升幅为六个月内最大，因疲弱的美国制造业生产数据打压美元，提振了黄金货币对冲吸引力。

交易商表示，技术面而言，金价突破200日移动均线切入位这一顽固阻力位，加上黄金上市交易基金(ETF)投资需求反弹也助燃了黄金买盘。

金价扭转了近期同股市走势恰恰相反的关联。周五美股标普500指数.SPX上扬，因投资人认为经济数据疲弱是因严寒天气，冒险意愿增强。

1906GMT，现货金升1.2%，报1,317.90美元，稍早触及1,320.90美元的11月7日来高位，本周上扬4%，为8月中来最大周度升幅。

COMEX-4月期金升18.50美元，结算价报每盎司1,318.60美元，连升八日，为2011年7月来最长升势。

路透初步数据显示，成交量较30日均值低约10%。

分析师表示，过去几日金市技术面改善，升穿了200日移动均线切入位，为2012年8月来首次。

不过一些交易员表示，现货金14日相对强弱指标(RSI)跳升至74，读数高于70被认为是超买。

全球最大黄金上市交易基金SPDR GoldTrust的黄金持仓量周四增加7.5吨，至806.35吨，增幅为12月底来最大。

其他贵金属方面，现货银大涨4.3%，报每盎司21.32美元，盘中升至11月来最高的21.42美元，本周连升第二周。

现货铂金升0.8%，报每盎司1,423.50美元；现货钯金涨0.6%，报每盎司733.25美元。

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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