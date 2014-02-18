金价下跌 在连涨三天后稍作喘息

* 美股上涨，令金价受压

* 美国住宅建筑商信心数据疲弱，对黄金提供支撑

* 全球黄金需求在2013年下滑15%- WGC

路透纽约/伦敦2月18日 -金价在三日连涨升至1,330美元上方后，在周二稍作喘息，不过，金价徘徊在约三个半月高位，因投资人仍然担忧全球经济成长。

金价受压，因美股上涨，尽管经济数据令人失望。周二，数据显示美国2月住宅建筑商信心录得历来最大月度跌幅，且纽约联邦储备银行公布的制造业指数弱于预期。

金价在过去三个交易日累计上涨3%，因上周疲弱的美国制造业生产数据令投资人对美联储收紧政策的步伐存疑，带动黄金支持的上市交易基金的黄金持仓量罕有地增加。

“我们认为，空头回补活动和中国需求这两项支撑金价的因素很可能在未来几个交易日失去动能，”BarclaysCapital贵金属分析师Suki Cooper说。

“黄金需要投资者信心显着改善以延展近期涨势，”Cooper说。

1919 GMT，现货金下跌0.4%，报1,322.66美元。

COMEX-4月期金升5.80美元，结算价报每盎司1,324.40美元。

路透初步数据显示，成交量较30日均值高约10%。

世界黄金协会周二表示，2013年黄金需求下滑15%，因实物支持的投资基金流出影响超过创纪录的消费者需求，不过投资资金严重撤出的现象在今年缓解，显示金市将反弹。这消息也金价受压。

其他贵金属方面，现货银涨1%，报每盎司21.86美元，盘中升至三个月高位的21.96美元。

现货铂金跌0.3%，报每盎司1,420美元；现货钯金下滑0.8%，报每盎司732.60美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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