金价跌至四个月低位 美联储会议记录增加了12月行动的机率

为竞购东芝芯片部门 鸿海要求软银提供合作协助--日经
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
* 美联储会议记录显示，联储可能在未来几次会议中开始缩减购债
* 金价录得10月1日以来最大单日跌幅
* 美联储会议记录公布后，黄金期货成交放量
路透纽约/伦敦11月20日 -金价周三急挫2.5%，至四个月低位，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)10月会议记录显示，联储可能在未来几次会议中的某一次开始缩减刺激规模。
金价盘中跌至1,250美元之下，为7月10以来首次，录得10月1日以来最大单日跌幅。
美联储会议记录公布后，金价表现远不及其他资产，美国股市和公债价格均走低约0.5%，而美元则攀升约0.5%。
美国期货市场成交放量，约有1.7万口美国Comex-12月合约成交。今日的总成交量累积达24万口，可能触及两个月高位。
美联储10月会议记录显示，联储官员认为，如果经济成长状况允许，可能在未来几次会议中的某一次决定开始缩减购债。
2036 GMT，现货金急跌2.4%，报每盎司1,244.31美元，盘中跌至四个月低位1,240.69美元。
美联储会议记录公布前，12月期金收跌15.50美元，报每盎司1,258美元，根据路透初步数据，成交量为24.05万口，远高于30日均值14.5万口。
美国圣路易斯联储总裁布拉德周三接受彭博电视访问时表示，近期的美国经济数据看似改善，“强劲的”11月就业报告将使美联储在下月开始缩减购债的可能性增强。
供应方面，全球金矿产量今年可能触及纪录高位。
现货银重挫2.4%，报每盎司19.83美元，盘中触及三个月低位19.76美元。
现货铂金跌1.6%，报每盎司1,389美元，稍早触及一个月低位1,389.99美元。现货钯金回落1.4%，报每盎司708.25美元。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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