美元上涨令金价下跌 铂金下滑

* 美元大涨，打压金价

* 乌克兰紧张局势和技术性支撑扶助金价

* 对美联储明年升息的忧虑升温

路透纽约/伦敦5月9日 -金价周五下跌，连续第二周下滑，因美元大涨引发黄金卖盘，且分析师预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能明年升息。

铂金系金属（PGMs）也下跌，因南非最大的铂金矿场部份工人返回工作岗位，为罢工将很快结束带来希望。

乌克兰地缘政治紧张局势升级，支持金价。俄罗斯总统普京飞抵克里米亚，参与庆祝苏联在二次大战中获胜的阅兵活动，这是自克里米亚并入俄罗斯以来，他首次前往克里米亚。

欧元兑美元连续第二日下跌，延续从两年半高位回落的跌势，向金价施压。欧洲央行总裁德拉吉周四表示，央行可能推出更多货币宽松政策。

1746GMT，现货金下跌0.1%，报每盎司1,287.38美元。交易员称，在100日移动均线切入位1,287美元提供了强劲支撑，阻止金价进一下跌。

COMEX-6月美国期金跌0.10美元，收报每盎司1,287.60美元。汤森路透初步数据显示，成交量和30日均值一致。

本周，金价下挫1%。

现货银跌0.3%，报每盎司19.08美元。

现货铂金下挫0.7%，报每盎司1,422.20美元。现货钯金跌0.2%，报每盎司799美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。