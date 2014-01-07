金价在连涨五日后回落 受累于股市和美元走强

* 美国11月贸易逆差收窄，推高美股和美元

* 分析师预计，利率攀升将重压金价

* 美联储周三将公布最新一次会议记录

路透纽约/伦敦1月7日 - 金价周二走低，因美元走强和美股反弹，促使投资者在金价连涨五日后锁定获利。

美股标普500指数.SPX周二上扬0.7%。数据显示，美国11月贸易逆差收窄，美元走强，金价因此承压。

分析师称，基金重新平衡指数及股市下跌，金价显然因而寻获支撑。

不过，他们预计金价将因利率不断攀升的环境而承压，之前美国联邦储备委员会(FED/美联储)已宣布开始缩减购债。

2028 GMT，现货金跌0.5%，报每盎司1,231.50美元。

美国2月期金收跌8.40美元，报每盎司1,229.60美元。根据路透初步数据，成交量较30日均值低约30%。

金价在过去五个交易日累计上扬近4%，因股市在2013年录得创纪录涨幅后走低。金价去年则猛跌28%。

在亚洲实货市场，印度政府消息人士称，该国官员正在就降低处于纪录高位的黄金进口关税，以及放宽出口规定等问题进行磋商。

交易商还关注美国周五公布的非农就业报告和贸易数据，以及美联储周三公布的12月政策会议记录。

现货银回落1.7%，报每盎司19.81美元，远低于前一日触及的四周高位20.33美元。

现货铂金跌0.2%，报每盎司1,409.74美元，周一升至七周高位1,420.75美元。现货钯金涨0.4%，报每盎司738.25美元。(完)

(编译 母红; 审校 龚芳)

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