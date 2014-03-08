美国就业数据公布后金价回落1% 但本周录得第五周连涨

国际油价可能再次下挫 因美国页岩油涌入市场--道达尔CEO
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total) 执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
* 金价连涨第五周，受助于乌克兰紧张局势
* 美国非农就业岗位增长加速
* 美国公债收益率缩减最初的涨幅
路透纽约/伦敦3月7日 -金价周五回落1%，因数据显示，美国非农就业岗位增速大大加快，缓解了对美国经济成长突然放缓的忧虑，使美国联邦储备委员会(FED/美联储)有理由继续推进其缩减购债的计划。
金价缩减早盘的部分跌幅，因美国公债收益率在早盘升至六周高位后缩减部分涨幅。美股在早盘上扬后掉头向下也扶助提振金价从低位反弹。
美国劳工部周五公布，2月非农就业岗位增加17.5万个，预估为增加14.9万个；2月失业率为6.7%，预估为6.6%。
1811GMT，现货金回落1%，报每盎司1,337.19美元，盘中一度下跌达1.5%，至日低1,329.35美元。
美国COMEX-4月期金回落14美元，报每盎司1,337.80美元。根据路透初步数据，成交量较30日均值高约20%。
本周，金价仍可能录得第五周连涨，因本周稍早乌克兰紧张局势升级，推动金价劲扬。
钯金本周上扬5%，为近八个月来最大单周涨幅。现货钯金最新上扬0.17美元，报每盎司777.47美元，周四曾触及一年高位781.50美元。
最大钯金生产国俄罗斯的政治紧张局势，以及第二大生产国南非的工会工人罢工引发对供应吃紧的担忧。
现货铂金本周上扬2.6%，连涨第二周。周五小涨0.39美元，报每盎司1,477.99美元。
现货银急跌2.5%，报每盎司20.91美元。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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