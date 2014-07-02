铂金盘中触及10个月高位但收盘持平 黄金上扬

贝莱德季度获利大增31% 受益于投资顾问费等增长
路透4月19日 - 全球最大资产管理公司--贝莱德(Blackrock)周三公布，2017年第一季获利增长31%，得益于投资顾问费以及证券借贷收入的增长。
路透纽约/伦敦7月2日 - 铂金周三收盘持平，因投资者在盘中升至10个月高位后锁定获利。尽管南非铂金矿业罢工结束，但长期供应忧虑挥之不去，带动铂金价格盘中急升。
金价连续第二日小涨，受助于上市交易基金的强劲买盘。
持续了五个月的南非铂金矿业罢工并未推升铂金价格，因工业用户动用地面库存，且投资者离场观望。但分析师称，当罢工上周结束后，铂金价格并未重挫，买家因此受到激励。
“当罢工结束时，没人知道价格将作何反应，但如果你是投资者，你不希望冒险，”麦格理的分析师Matthew Turner表示。
“人们逐步意识到产量将在一段时间内保持在较低的水平，”他补充说。
1937 GMT，现货铂金XPT=小跌0.40美元，报每盎司1,502.50美元。日高为1,517.50美元，此为2013年9月以来最高。
美国NYMEX-10月铂金期货PLV4收跌0.20美元，报每盎司1,511.50美元。
现货钯金XPD=攀升0.3%，报每盎司852.75美元。
其他贵金属方面，现货金XAU=小升0.1%，报每盎司1,327.21美元。美国COMEX-8月期金GCQ4收涨4.30美元，报每盎司1,330.90美元。
黄金上市交易基金黄金持仓量连续第二日增加令金价受益。全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD.P)的黄金持仓量周二增加5.69吨，至796.39吨。美国政府将公布月度非农就业报告。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦今日的讲话使投资者对美联储短期内不会升息的预期升温，这也支撑金价。
叶伦在国际货币基金组织(IMF)举办的活动上表示，如果通过升息来应对楼市泡沫，可能给经济造成了重大的损害。货币政策作为应对金融稳定风险的工具“有相当的局限性”。
现货银XAG=上扬0.5%，报每盎司21.12美元。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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