金价急升1.6% 因担忧乌克兰局势和经济成长

路透纽约/伦敦8月6日 - 金价周三急升1.6%，受助于因担忧乌克兰军事冲突可能升级，以及全球股市潜在基调疲弱而引发的避险买盘。

北约称，俄罗斯在与乌克兰接壤边境集结了约2万做好战斗准备的军队，可能利用行使人道主义使命等借口入侵乌克兰，这是北约迄今发出的俄罗斯可能很快对乌发动地面攻击的最明确的警告。消息促使投资者买入黄金和美国公债，抛售股票。

另外，俄罗斯总统普京宣布该国对西方制裁作出的最强烈反应，责令政府部门限制进口对俄制裁国家的食品。

“今日黄金受避险需求推动，因欧洲股市走低和普京咄咄逼人的态度令市场忐忑，”新泽西商品投资公司LOGIC Advisors的合伙人Bill O'Neill表示。

1804 GMT，现货金XAU=急升1.6%，报每盎司1,308.15美元，录得6月19日以来最大单日升幅。

今日的涨势推动金价升穿1,295美元附近的50日移动均线。昨日，金价在守住1,280美元之上的200日移动均线后反弹。

美国COMEX-12月期金GCZ4收涨22.90美元，报每盎司1,308.20美元。

数据显示，意大利经济第二季滑入衰退，为2008年以来第三次，这也扶助支撑金价。

欧洲股市普跌，因担忧乌克兰动荡，以及对俄罗斯的制裁可能导致全球成长放缓。美国股市在昨日大跌后基本持平。

在上周公布好坏参半的经济数据后，金市投资者将继续关注美国数据。上周公布的数据显示，美国第二季成长大幅反弹，但7月就业岗位增长放缓。

其他贵金属方面，现货银XAG=上扬1.7%，报每盎司20.03美元。现货铂金XPT=攀升0.9%，报每盎司1,461.10美元。现货钯金XPD=小升0.3%，报每盎司846.78美元。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。