金价急跌1.7% 受累于美元走强和技术性卖盘

路透纽约/伦敦9月2日 - 金价周二放量急跌1.7%，录得7月中以来最大单日跌幅，美元走强、技术性卖盘和油价走低合力打压金价跌至两个半月低位。

交易商称，在1030-1040 GMT的10分钟内，金价跌幅如滚雪球般扩大。成交放量，有逾1万口合约易手，因金价跌穿了位于1,275美元和8月21日低位1,273.06美元的支撑位。

市场臆测，欧洲央行将祭出进一步刺激举措提振欧元区经济，且数据显示，美国制造业活动和建筑支出令人鼓舞，提振美元兑欧元走强。

“当美元走强时金价受创，很显然，金市今日就呈现这样的走势，”黄金经纪公司Sharps Pixley的首席执行长Ross Norman表示。

1914 GMT，现货金XAU=急跌1.7%，报每盎司1,265.46美元。盘中触及6月中以来最低1,262.42美元。

美国COMEX-12月期金GCZ4收跌22.40美元，报每盎司1,265美元。根据路透初步数据，成交量较30日均值高约50%。

其他贵金属方面，现货铂金XPT=回落0.7%，报每盎司1,406.24美元。现货银XAG=跌1.6%，报每盎司19.13美元，盘中触及接近三个月低位19.05美元。

现货钯金XPD=重挫2.7%，报每盎司879.20美元，上一交易日触及13年半高位， 因市场担忧乌克兰动荡可能影响最大钯金生产国俄罗斯的供应。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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