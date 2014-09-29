美国数据强劲拖累现货金价走低 市场关注香港动荡局势

路透纽约/伦敦9月29日 - 金价周一走低，因美国消费者支出数据直指经济表现更加强劲，但跌幅受限，因香港的示威活动加重了对中国成长的忧虑。

大规模示威行动导致香港局势出现动荡，全球股市普跌。

另外，美国消费者支出8月增长0.5%，是显示多年超低利率终于推动经济加速成长的最新例证。

“金价很难从目前的水平大涨。从宏观面来看，市场主要关注美国经济力道和美元强势，”Mitsubishi Corp的策略师Jonathan Butler表示。

1814 GMT，现货金XAU=回落0.2%，报每盎司1,217.20美元。美国COMEX-12月期金GCZ4表现强于现货金，收涨3.40美元，报每盎司1,218.80美元。

美元指数.DXY在今日稍早触及四年峰值后转为持平。

对金价影响较大的因素仍是美国数据，因市场人士试图通过经济数据来评估美国经济的力道及其对美国联邦储备委员会(FED/美联储)政策的影响。

黄金交易商称，香港的动荡局势也可能重创该地区的黄金零售销售，尤其是在“十一”国庆长假期间。

全球最大上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD)的黄金持仓量上周五减少1.20吨，至2008年10月以来最低772.25吨。

其他贵金属方面，现货银XAG=跌0.5%，报每盎司17.53美元，略高于9月22日触及的四年低位17.30美元。

现货铂金XPT=小涨0.6%，报每盎司1,304.49美元，稍早触及去年6月以来最低1,289.90美元。现货钯金XPD=劲扬1.9%，报每盎司785.20美元。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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