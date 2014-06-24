金价因美股走低升至两个月高位 铂金上扬

路透纽约/伦敦6月24日 - 金价周二升至两个月高位，因股市回落，且德国企业景气判断指数疲弱，扶助黄金延续上周的涨势。铂金攀升，因尽管南非矿业劳资双方达成薪资协议，结束为期五个月的罢工，但市场仍担忧可能出现新的劳资冲突。

金价上扬，因在数据显示6月德国企业景气指数跌幅超预期后，投资者抛售股票。但稍后金价缩减涨幅，因数据显示，美国新屋销售令人鼓舞，消费者信心改善。

美国股市走低，稍早因经济数据带动的涨势消退，标普500指数从盘中触及的纪录高位回落。

现货金盘中触及4月15日以来最高1,325.90美元，2024 GMT，上扬0.41美元，报每盎司1,318.12美元。

美国COMEX-8月期金收涨2.90美元，报每盎司1,321.30美元。根据路透初步数据，成交量较30日均值低约30%。

现货银上扬0.1%，报每盎司20.86美元，稍早触及三个月高位21.14美元。

伊拉克战事不断升级所引发的地缘政治紧张局势近期支撑金价。

投资者对黄金的信心显示改善的迹象，全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust GLD 的黄金持仓量周一增加2.4吨，至785.02吨。

铂金逆转早盘跌势上扬，因供应忧虑挥之不去，和空头回补。

现货铂金上扬0.8%，报每盎司1,463.20美元。现货钯金攀升0.8%，报每盎司825.75美元。

全球三大铂金企业与南非的AMCU工会周二签署薪资协议，但表示，五个月罢工的后续影响可能导致企业不可避免的进行裁员和重组，这可能引发新的劳资冲突。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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