金价受美元走软和基金买盘推动上扬 第二季收涨

路透纽约/伦敦6月30日 - 金价周一上扬近1%，至4月中以来最高，本季连涨第二季，因地缘政治紧张局势提振黄金的避险吸引力。

美元指数.DXY跌至六周低位，因投资者在周四美国非农就业数据公布前持谨慎态度。交易商还表示，基金为粉饰账面而在季度末买入黄金以扶助提振金价。

本季，黄金上扬约3.5%，第一季攀升了近7%，为2011年以来首次出现连续两个季度上扬的势头，因乌克兰和伊拉克的紧张局势提振了黄金作为对冲工具的吸引力。

不过，分析师称，经济状况不断改善，以及预期美国联邦储备委员会(FED/美联储)将升息可能令金价在今年下半年承压。

“金价在1,300美元之上可能提供了卖出的机会，因黄金近期的涨势不可能长期持续，”巴克莱资本的贵金属分析师Christopher Louney表示。

1831 GMT，现货金XAU=上扬0.8%，报每盎司1,325.96美元，盘中触及两个月高位1,328.14美元，为4月14日以来最高。

金价6月上扬6%，为四个月来最大单月涨幅。

美国COMEX-8月期金GCQ4收涨2美元，报每盎司1,322美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值低约10%。

交易商称，对冲基金和货币基金经理更可能在金市获利了结。商品期货交易委员公布的数据显示，6月24日当周，他们增加了黄金期货和期权的多头头寸，至3月以来最高水平。

投资者在作出重大押注前，还在观望欧洲央行本周稍后举行的政策会议，从中寻找未来货币刺激策略的线索。

其他贵金属方面，现货银XAG=、现货铂金XPT=和现货钯金XPD=本季均势将收涨。

现货银XAG=小涨0.1%，报每盎司21.03美元，本季涨幅为约7%，为三个季度以来最大季度涨幅。

现货铂金XPT=上扬0.6%，报每盎司1,481.50美元。现货钯金XPD=升0.2%，报每盎司839.95美元。

本季度，铂金将上扬5%，录得2012年第三季以来最大单季涨幅。钯金将攀升9%。

德国商业银行在一份报告中预计，年底前，铂金和钯金价格将上扬，因未来数月供应有限，以及汽车需求强劲和上市交易基金的持仓量增加。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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