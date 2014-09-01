钯金触及13年半高位910美元 乌克兰危机引燃供应担忧

路透伦敦9月1日 - 钯金周一升至13年半高位每盎司910美元，因市场担忧西方可能因乌克兰危机对俄罗斯施加更多制裁，或冲击到钯金最大生产国俄罗斯的供应。同时金价小幅上扬。

乌克兰总统波罗申科警告称，如果俄军继续支持亲俄叛军，将可能很快爆发“全面战争”。而欧洲和美国威胁对俄罗斯实施新的制裁措施。

俄罗斯总统普京周日要求立即就乌克兰南部和东部地区的“国家地位”举行会谈，但他的发言人表示，这并不意味着俄方现在支持叛军为他们控制的地盘寻求独立。

1449 GMT，现货钯金XPD=攀高1%至每盎司907.97美元，此前触及2001年2月以来高位910美元。钯金连续四个交易日上扬，因市场担心乌克兰紧张局势升级可能导致对俄罗斯的制裁扩大，波及到钯金生产商。

去年俄罗斯占全球钯金供应的40%以上，产出约为270万盎司。

“钯金或将走高...升向1,000美元关口...钯金不会一下子升到该水准，但技术面强劲且存在多个基本面支撑因素，”瑞士信贷分析师Tom

Kendall说。

“人们认为存在一定的尾部风险，如果乌克兰形势确实恶化，那么与俄罗斯大型实体的商贸往来可能受到制约，不过我认为这种前景不现实。”

现货金XAU=报每盎司1,286.90美元，日内持稳，暂时延续上周录得的微小涨幅。成交低迷，因美国市场逢劳工日假期休市。

“本周的焦点将是周五的美国8月非农就业报告，同时仍对地缘政治风险有关的消息敏感，”瑞银集团在报告中称，“在关键数据公布前，市场走势料将振荡。”

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周五的黄金持仓量减少0.6吨，至795吨。

现货银XAG=持平于每盎司19.44美元，现货铂金(白金)XPT=跌0.1%至每盎司1,418.25美元。(完)

(编译 王兴亚；审校 张荻)

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