乌克兰紧张局势令金价上涨 但实货黄金需求疲弱或打压价格

ABB与IBM在人工智能领域展开合作 将联合开发新产品
路透苏黎世4月25日 - 瑞士工程公司ABB与美国国际商业机器(IBM)公司签署了合作协议，这是ABB努力加强其在数字技术和物联网领域的地位的最新动作。
* 乌克兰东部的自治公投燃点紧张气氛
* 黄金短暂升穿1,300美元
* 中国实货黄金需求疲弱
路透纽约/伦敦5月12日 -金价周一上涨，因乌克兰紧张局势升级引发一些避险买盘，但缺乏强劲的实货需求可能令金价承压，分析师说。
金价一度升穿每盎司1,300美元，乌克兰东部周末举行自治公投后，亲俄的反叛派领袖要求该地区成为俄罗斯的一部份，此举可能将乌克兰推向战争边缘。
不过，金价未能守在关键支撑位1,300美元以上，且美股上涨，标普500指数距离纪录高位不到1%，限制了金价的涨幅。
“金价底部似乎有些松动，实货需求未能弥补疲弱的投资者需求，”BarclaysCapital贵金属分析师ChristopherLouney说，“我们仍预计金价将走低。”
1950 GMT，现货金上涨0.6%，报每盎司1,295.95美元，稍早触及1,303.80美元的高位。
纽约商品期货交易所(COMEX)-6月期金升8.20美元，收报每盎司1,295.80,美元，汤森路透数据显示，成交量较30日均值多大约10%。
现货银劲升2.1%，报每盎司19.50美元。
中国黄金协会数据显示，中国第一季金条需求较上年同期下降44%，反映中国实货需求下降。
现货铂金攀升0.8%，报每盎司1,432.75美元。现货钯金涨0.9%，报每盎司805美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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