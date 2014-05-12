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国际财经 | 2014年 5月 13日 星期二 07:23 BJT

乌克兰紧张局势令金价上涨 但实货黄金需求疲弱或打压价格

* 乌克兰东部的自治公投燃点紧张气氛

* 黄金短暂升穿1,300美元

* 中国实货黄金需求疲弱

路透纽约/伦敦5月12日 -金价周一上涨，因乌克兰紧张局势升级引发一些避险买盘，但缺乏强劲的实货需求可能令金价承压，分析师说。

金价一度升穿每盎司1,300美元，乌克兰东部周末举行自治公投后，亲俄的反叛派领袖要求该地区成为俄罗斯的一部份，此举可能将乌克兰推向战争边缘。

不过，金价未能守在关键支撑位1,300美元以上，且美股上涨，标普500指数距离纪录高位不到1%，限制了金价的涨幅。

“金价底部似乎有些松动，实货需求未能弥补疲弱的投资者需求，”BarclaysCapital贵金属分析师ChristopherLouney说，“我们仍预计金价将走低。”

1950 GMT，现货金上涨0.6%，报每盎司1,295.95美元，稍早触及1,303.80美元的高位。

纽约商品期货交易所(COMEX)-6月期金升8.20美元，收报每盎司1,295.80,美元，汤森路透数据显示，成交量较30日均值多大约10%。

现货银劲升2.1%，报每盎司19.50美元。

中国黄金协会数据显示，中国第一季金条需求较上年同期下降44%，反映中国实货需求下降。

现货铂金攀升0.8%，报每盎司1,432.75美元。现货钯金涨0.9%，报每盎司805美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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