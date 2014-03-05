美国数据疲弱提振金价上扬 供应忧虑推高铂金价格

* 美国数据公布后全球股市涨跌互现，美元走软

* 市场关注焦点转向周五公布的美国就业数据

* 铂金触及四个月高位，因南非为结束罢工的谈判破裂

路透纽约/伦敦3月5日 -金价周三上扬，因美国民间就业数据疲弱，且服务业活动增长乏力，但涨幅不大，因美国和俄罗斯就缓和乌克兰紧张局势展开磋商，削弱黄金的避险需求。

铂金攀升至9月初以来最高，因全球最大铂金生产商与南非矿工与建筑业联盟(AMCU)的薪资谈判破裂后，市场担心铂金供应。

在数据显示美国2月民间就业岗位增幅不及预期，以及服务业增长触及四年低位后，投资者买入黄金。

美联储周三发布的褐皮书表示，近几周侵袭美国很多地区的严寒天气给购物活动和消费者支出带来冲击，导致美国部分地区经济增长放缓，甚至萎缩。

2048 GMT，现货金上扬0.2%，报每盎司1,337.54美元，周二回落1.2%。

美国COMEX-4月期金收涨2.40美元，结算价报每盎司1,340.30美元。

根据路透初步数据，成交量不到10万口，较30日均值低约30%。

周五出炉的美国非农就业数据将为投资者提供机会，进一步评估美国经济复苏力度，及其对美联储撤走刺激举措计划的潜在影响。

现货铂金盘中触及去年9月9日以来最高1,486.00美元，之前三大铂金生产商AmericanPlatinum (AMSJ.J)、Impala Platinum (IMPJ.J)和Lonmin(LMI.L)表示，政府促成的与AMCU的磋商破裂。铂金最新上扬1.1%，报每盎司1,471.50美元。

现货钯金攀升1.2%，报每盎司768.50美元，稍早触及11个月高位779.50美元。现货银小跌1美分，报每盎司21.13美元。（完）

(编译 母红; 审校 张涛)

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