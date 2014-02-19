金价在温和通胀数据公布后下滑

* 美国生产者物价通胀温和

* 尽管担心新兴市场，金市前景仍疲弱-分析师

* 关注美联储1月会议记录

路透纽约/伦敦2月19日 -金价周三下滑，因美国生产者物价迟滞，在备受关注的美国联邦储备委员会(FED/美联储)1月会议记录公布前引发金市抛盘。

美国劳工部公布报告显示，生产者物价没有什么上涨迹象，这压制了黄金对冲通胀的吸引力。另一报告显示美国房屋开工录得约三年最大降幅，这也未能提振金价。

在美国公布了疲弱的制造业产出数据，给美联储收紧货币政策步幅带来疑虑后，金价在上周四至本周一的三个交易日中大涨了3%。

对新兴市场资产大跌的不确定性也为金价上涨助力。

1833GMT，现货金下跌0.1%，报1,319.21美元。今年迄今，金价劲升约9%，并在周二触及10月31日来最高的1,332.10美元，之后缩减涨幅。

COMEX-4月期金跌4.80美元，结算价报每盎司1,319.60美元。

路透初步数据显示，成交量将低于30日均值。

美联储周三午后公布1月会议记录，显示多位委员希望以可预估的每次会议100亿美元的步幅缩减购买资产，除非经济表现严重偏离预期。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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