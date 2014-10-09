金价升至两周高位 因成长忧虑令股市大跌

路透纽约/伦敦10月9日 - 金价周四上涨至两周高位，连续第四天上涨，因担心经济增长步伐，令美股下挫，带动对黄金的避险买需。

金价这四天涨势为七个月来最长。

交易商称，大量回补空头带动金价上涨，美联储周三公布的最新会议记录驱使投资者推迟对美国的升息预期。

美股标普500指数下挫约2%，因获利了结。周三美联储会议记录带动标普500指数上扬约2%。德国出口减少和工业产出疲弱也令人担心经济增长步伐。

“黄金从避险买盘中得益，因股市即将出现修正。黄金和白银似乎正在触底反弹，之前两个市场都经历了较长时间的熊市，”纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期权场内交易商Jonathan Jossen说。

现货金XAU=周四早盘上涨至9月23日来最高1,233.20美元，在1813 GMT，升0.3%，报每盎司1,225.10美元。

现货金从周一触及的15个月低位1,183.46美元反弹了近4%。

美国期金GCZ4跑赢现货金，纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金收涨19.30美元，报每盎司1,225.30美元，成交放量。

金价涨势受限，因美元走强，以及布兰特原油期货跌至90美元以下。

全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD)的黄金持仓量周三减少5.38吨，至762.09吨，为2008年12月来最低。

现货银XAG=涨0.3%，至每盎司17.39美元。

现货铂金XPT=下跌0.1%，报每盎司1,272.25美元。现货钯金XPD=下滑0.6%，报每盎司794.72美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。