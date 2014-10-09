金价升至两周高位 因成长忧虑令股市大跌

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透纽约/伦敦10月9日 - 金价周四上涨至两周高位，连续第四天上涨，因担心经济增长步伐，令美股下挫，带动对黄金的避险买需。
金价这四天涨势为七个月来最长。
交易商称，大量回补空头带动金价上涨，美联储周三公布的最新会议记录驱使投资者推迟对美国的升息预期。
美股标普500指数下挫约2%，因获利了结。周三美联储会议记录带动标普500指数上扬约2%。德国出口减少和工业产出疲弱也令人担心经济增长步伐。
“黄金从避险买盘中得益，因股市即将出现修正。黄金和白银似乎正在触底反弹，之前两个市场都经历了较长时间的熊市，”纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期权场内交易商Jonathan Jossen说。
现货金XAU=周四早盘上涨至9月23日来最高1,233.20美元，在1813 GMT，升0.3%，报每盎司1,225.10美元。
现货金从周一触及的15个月低位1,183.46美元反弹了近4%。
美国期金GCZ4跑赢现货金，纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金收涨19.30美元，报每盎司1,225.30美元，成交放量。
金价涨势受限，因美元走强，以及布兰特原油期货跌至90美元以下。
全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD)的黄金持仓量周三减少5.38吨，至762.09吨，为2008年12月来最低。
现货银XAG=涨0.3%，至每盎司17.39美元。
现货铂金XPT=下跌0.1%，报每盎司1,272.25美元。现货钯金XPD=下滑0.6%，报每盎司794.72美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透首尔4月19日 - 韩国起亚汽车副董事长Lee Hyong-keun周三对媒体表示，该公司将“很快”宣布在印度建立首个工厂的计划。
周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，当时已经淡化了特朗普的表态。而在周三出刊更为详尽的访谈内容中，他直接排除了有关特朗普试图压低美元汇率的想法，称“绝对没有，绝对没有。”