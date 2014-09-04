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国际财经 | 2014年 9月 5日 星期五 07:29 BJT

金价下挫 因欧洲央行意外降息后欧元兑美元大跌

路透纽约/伦敦9月4日 - 金价周四下滑，因在欧洲央行意外降息至纪录新低，并称将推出购买资产计划以应对通缩风险后，欧元兑美元大跌。

美股稍早受美国服务业活动数据强劲带动上扬，也损及黄金的避险吸引力。美股标普500指数.SPX盘中创下纪录新高后遭遇获利回吐转跌。

欧洲央行意外降息10个基点后，总裁德拉吉在记者会上表示，央行将从下月开始购买证券化贷款和担保债券。

“尽管全球货币政策放宽的环境对金价有利，但黄金和欧元历史上有正向联动关系，”汇丰控股首席贵金属分析师James Steel表示，“因此，欧元进一步承压可能打压金价。”

欧元兑美元走软，令以美元计价的黄金对欧洲等非美国投资人而言更为昂贵。

1858 GMT，现货金XAU=下滑0.4%，报每盎司1,263.66美元，稍早触及1,276.50美元的高位。

美国COMEX-12月期金GCZ4收低3.80美元，报每盎司1,266.50美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值高约20%。

欧元兑美元触及14个月新低，兑瑞郎跌至近两年低点。

市场将关注周五美国将公布的8月非农就业报告，预计将提供美国经济和美联储升息时机的进一步线索。

全球最大黄金支持上市交易基金(ETF)－SPDR Gold Trust (GLD)持金量周三减少2.69吨，报790.51吨。

其他贵金属方面，现货铂金XPT=攀升0.1%，报每盎司1,403.49美元。 现货钯金XPD=大涨1.6%，报每盎司885.75美元。

现货银XAG=跌0.3%，报每盎司19.08美元。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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