金价跳涨2% 因乌克兰危机点燃避险需求

* 标普500指数走低，因美俄紧张关系引发对经济的忧虑

* 原油、美国公债、美元和日圆受乌克兰紧张局势提振上扬

* 分析师称，如果地缘政治紧张局势缓和，黄金可能遭抛售

路透纽约/伦敦3月3日 -金价周一跳涨约2%，至四个月高位，因乌克兰和俄罗斯的军事紧张局势升势，提振对被视为相对安全资产的需求，因投资者抛售诸如股票等风险较高的投资。

美国公债价格、美元和日圆也走强，因在乌克兰指责俄罗斯向克里米亚地区再派驻数千军队后，投资者寻求避险。

交易商称，金价受助于俄罗斯股市和债市暴跌后出现的条件反射式买盘。俄罗斯央行上调指标利率，并动用了多达120亿美元的资金来推高卢布汇价。

全球股市劲挫，受累于经济不确定性，其中标普500指数下跌约1%。今年稍早，有迹象显示金价与美国股市的逆向联动性增强，在标普500指数去年录得30%的巨大涨幅后，投资者在股市下跌时增加黄金头寸。

现货金盘中升至10月30日以来最高1,354.80美元，2035GMT，报每盎司1,351.01美元，上扬1.9%，录得1月23日以来最大单日涨幅。

美国COMEX-4月期金收涨28.70美元，报每盎司1,350.30美元。根据路透初步数据，成交量较30日均值高约10%。

俄罗斯军事干预乌克兰也将原油期价推升约为2%。

部分分析师称，一旦乌克兰危机快速得以解决，金市可能遭抛售。

其他贵金属方面，现货银跟随金价上扬1.1%，报每盎司21.43美元。现货铂金攀升1.2%，报每盎司1,458美元。现货钯金升0.9%，报每盎司745.65美元。

数据显示美国2月汽车销售略强于预期，铂金系金属得益。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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