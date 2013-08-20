金价上涨 因美元在美联储会议记录公布前下跌

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
* 在美联储会议记录公布前，美元和美公债收益率下滑
* 美国金币需求下降，中国和印度买需疲软
路透纽约/伦敦8月20日 - 金价周二上涨，因美元和美公家债收益率回落，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)何时将开始缩减刺激计划的不确定性犹在，美元和美公债收益率回落。
金价稍早下挫近1%，之后转跌为升，因投机者在周三美联储会议记录公布前买入期货，以回补其空头押注。
白银最初下挫4%，之后也反弹。
交易商表示，美联储何时将开始缩减每月850亿美元购债规模的不确定性有利金价，因金价原本消化了美联储最早在9月削减刺激计划的预期。
1744 GMT，现货金升0.5%，报每盎司1,372.67美元，从日内低位1,352.20美元反弹了20美元。
纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金上涨6.90美元，报每盎司1,372.60美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值低约70%。
金价上扬，因美元指数.DXY跌0.4%，10年期美公债收益率从两年高位回落，因投资人纷纷吸纳相对便宜的美公债。
美国金币需求近几周减少，因前所未见的零售投资人买盘几乎消失殆尽。这些买盘扶助金价从四个月前的历史性抛售中反弹回升。
中国和印度的黄金买兴也显示出放缓迹象。
在印度，交易商说他们下周将开始再次进口黄金，此前印度央行为在7月底阻止黄金进口印度所实施的规例作澄清。
现货银跌0.4%，报每盎司23.02美元。
现货铂金涨0.8%，报每盎司1,514.24美元。现货钯金跌0.3%，报每盎司744.93美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透纽约/伦敦4月7日 - 金价周五触及五个月高位，此前美国就业数据削弱了美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息预期，但金价回吐多数涨幅，因美元上涨和避险需求减弱。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。