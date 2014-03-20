金价持稳 受助于昨日大跌后的低吸买盘

* 美联储言论对通胀意外强硬，打压金价

* 乌克兰紧张局势缓和压制金价

路透纽约/伦敦3月20日 -金价周四变动不大，受助于在昨日大跌后的低吸买盘。昨日在美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦暗示美国可能较预期提前升息后，金价大跌。

在叶伦表示，美联储将可能在今秋结束大规模购债，并可能在结束购债约六个月后开始升息后，美元周四连升第二日，令金价稍早下滑。

在俄罗斯总统普京周二签署条约将克里米亚并入俄罗斯领土，但表示没有计划侵占乌克兰其他地区后，地缘政治紧张局势缓和，金价反弹有限。

1857GMT，现货金跌0.1%，报每盎司1,329.84美元，稍早一度跌至1,320.24美元的2月28日来最低。

美国COMEX-4月期金收跌10.80美元，报每盎司1,330.50美元。根据路透初步数据，成交量较30日均值高约10%。

分析师表示，尽管近期金价走势疲弱，但地缘政治紧张局势仍将支撑金价。

其他贵金属中，现货银跌1.2%，报每盎司20.31美元。现货铂金跌0.8%，报每盎司1,427.75美元。现货钯金升0.6%，报766.25美元。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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