金价持稳 受技术买盘带动全周上涨

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
* 本周金价上涨4%，势将录得五周来最大单周升幅
* 美国消费者信心疲弱和房屋开工年率低于预期
* 白银延续涨势至第八周，跑赢黄金
路透纽约/伦敦8月16日 - 金价周五几无变动，因市场在上日大涨后稍作喘息，但本周黄金势将录得五周来最大周度涨幅，受助于技术买盘及对美国经济迅速反弹的希望减退。
白银上涨逾1%，再次跑赢黄金，因投机买盘推动白银涨势至第八周。
在周五经济报告显示美国8月消费者信心下降及7月房屋建筑低于预期后，黄金作对投资对冲工具的吸引力增强。
分析师表示，周五数据暗示，对美国联邦储备委员会(美联储/FED)最早在下月缩减购债计划的预期带动利率近期上升，已开始对家庭产生影响。
“不确定性再次进入经济，且驱使货币经理想一想，”Marex Spectron的Carlos Perez-Santalla表示，“尽管似乎很可能上行，但金价显然在升穿大约1,376美元的第一道阻力位后稍作喘息，看看有没有新买家进场。”
1700 GMT，现货金涨0.1%，报每盎司1,367.10美元，稍早触及两个月高位1,373.09美元。
周四黄金大涨逾2%，因美元下跌引发空头回补，且在金价升穿1,350美元关键阻力位后引发技术性买入。
本周，金价上涨4%，录得7月中来最大周度涨幅。
纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金攀升4.60美元，报每盎司1,366.20美元。路透初步数据显示，成交量势将低于30日均值。
美股周五持平，但本周下跌，可能录得数个月来最大单周跌幅。
现货银上升1.2%，报每盎司23.24美元，稍早触及约三个月高位23.29美元。本周白银大涨约13%，势将创下2011年10月底来最好表现的一周。
现货铂金小涨0.1%，报每盎司1,522.50美元。现货钯金升0.1%，报每盎司759.97美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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