金价上扬 受助于技术性买盘和空头回补

* 对美联储保持现有政策，保持利率在低位的希望提振金价

* 美联储决定公布后引发的空头回补推高金价

* 技术图表显示，金价触底反弹

路透纽约/伦敦9月19日 - 金价周四攀升至一周高位，延续上日劲扬4.2%的涨势，受助于美联储周三意外决定保持购债规模不变后出现的技术性买盘和空头回补。

美联储主席伯南克周三并未承诺在年内开始缩减购债规模，相反，他一改过去的说法，称退出计划“并没有一个预先设定好的过程”。伯南克6月曾表示，预计美联储将在年底前开始缩减购债规模。

现货金盘中触及9月10日以来最高1,374.54美元，1941 GMT，报每盎司1,368.46美元，上扬0.3%。

美国12月黄金期货收涨61.70美元，报每盎司1,369.30美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值高出约15%。

Comex黄金期货未平仓合约周三减少701口，至383,891口，分析师称，这暗示美联储决定公布后的涨势是受投资者回补空头推动。

从技术图表上看，金价较100日移动均线这一关键支撑位高出约20美元。

富国银行的交易策略部主管Rick Bensignor说，金价可能攀升至1,475美元附近的200日移动均线，因周三的涨势暗示，在跌穿连接6月28日和8月7日低点的上行趋势线后，金市出现熊市趋势逆转。

分析师称，他们正密切关注美联储声明发布后，资金流入黄金上市交易基金的迹象，因这将暗示基金将黄金作为对冲的兴致重燃。

其他贵金属方面，现货银上扬1.2%，报每盎司23.15美元，周三急升约6.5%，录得2008年11月以来最大单日涨幅。

现货铂金回落0.3%，报每盎司1,458.80美元。现货钯金攀升1.9%，报每盎司730.59美元。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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