金价上扬1.6%至接近1400美元 因美国新屋销售大幅回落

* 美国7月新屋销售骤降13.4%，至九个月低位

* 银价跳涨4%，5月来首次升至24美元之上

* 美联储官员对缩减购债时机看法不一

路透纽约/伦敦8月23日 - 金价周五上涨近2%，触及逾两个月最高约1,400美元，因美国7月新屋销售骤降，重燃美国联邦储备委员会(FED/美联储)将继续执行购债刺激计划的希望。

本周金价连涨第三周，涨幅达1.6%。自金价在6月28日跌至三年低位1,180美元后的七周内有六周上涨。

白银表现强于黄金，攀升近4%，至三个半月高位，因美元走软，以及美国公债收益率走低。银价自5月9日来首次升穿24美元关口。

商务部公布的数据显示，美国7月新屋销售下降逾13%，至九个月最低，远低于市场预期。

今日，三位美联储官员发表的讲话显示，他们对联储缩减购债规模的时间看法不一，金价因此受到支撑。投资者一直试图预期美联储是否会在下月举行的政策会议上采取行动。

1915 GMT，现货金上扬1.6%，报每盎司1,396.56美元，盘中触及6月7日以来最高1,398.20美元。

美国12月期金收涨25美元，报每盎司1,395.80美元，根据路透初步数据，Comex成交量较30日低约20%。

部分分析师称，金价近期缩量上行暗示涨势可能很容易消退，尤其是在美联储计划缩减购债规模，以及全球经济改善的情况下。

现货银上扬4%，至每盎司24.04美元，盘中触及5月9日以来最高24.08美元。

现货铂金回落0.3%，报每盎司1,531.75美元。现货钯金跌0.8%，报每盎司745.50美元。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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