金价跌穿1250美元 铂金跌至七个月低位

路透纽约/伦敦9月9日 - 金价周二跌穿1,250美元，挫跌至三个月低点，因技术性卖盘和臆测美国联邦储备委员会(美联储/FED)和其他主要央行将较市场预期更早升息，拖累金价下跌。

其他贵金属和黄金一起下跌，铂金跌至七个月低位，白银下滑至19美元以下。

商品全面受压，因美元兑欧元升至14个月高位，因投资者乐观预期，美国经济增长将和预期一致，美联储可能在明年开始升息。

在1600-1620 GMT的20分钟内，纽约商品期货交易所(COMEX)期金有超过12,000口指标12月合约易手，此前金价跌穿1,250美元支撑位，引发一轮止损单，交易商说。

“一些交易商卖出黄金，因对很多交易商而言，失守1,250美元水平代表要撤出金市。而且，地缘政治风险现在似乎减弱，”RJO Futures高级商品经纪Phillip Streible说。

1822 GMT，现货金XAU=下跌0.5%，报每盎司1,249.34美元，稍早触及1,247.15美元，此为三个月新低。

COMEX-12月期金GCZ4收跌5.80美元，报每盎司1,248.50美元，路透初步数据显示，成交量和其30日均值一致。

现货银XAG=跌0.5%，报每盎司18.89美元。

英国央行总裁卡尼暗示明年春季可能升息和中国总理李克强有关收紧信贷供应的言论，也打压黄金作为通胀对冲工具的吸引力。

U.S. Bank Wealth Management的Private Client Reserve高级投资策略师Robert Haworth说，美国经济数据亮丽为美联储升息提供理据，黄金投机者除卖出黄金外，别无选择。

其他贵金属方面，现货钯金XPD=跌0.8%，报860美元，稍早触及一个月低位852.30美元。在钯金本月稍早升至13年高位后，投资者获利了结。

现货铂金XPT=下滑0.8%，报1,379.75美元，盘中触及1,376.60美元的七个月低位。（完）

(编译 利棣儿；审校 母红)

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