金价小升 在美国数据公布后守在关键支撑位上方

* 地缘政治紧张局势未能引发黄金上涨

* 如果黄金失守1,275美元支撑位，可能触动大量止损单

* 尽管金价下跌，但亚洲实货买盘没有浮现

路透纽约/伦敦4月23日 -金价周三小幅上涨，守在强劲技术位1,275美元的上方，分析师表示，金价仍容易进一步下跌，因投资人需求仍然不振。

黄金市场寻获一些支撑，此前美国商务部数据显示，美国3月新屋销售急跌至八个月最低，使楼市快速复苏的希望破灭。

黄金基本没有理会俄罗斯的消息。俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)指责美国是乌克兰政治动荡的推手，且表示，如果俄罗斯的利益受到冲击，俄罗斯将会回应。

在1916 GMT，现货金升0.1%，报每盎司1,284.50美元。

美国6月期金上升3.50美元，报1,284.60美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值低大约30%。

“我们继续关注金价在1,275-1,280美元的水平，这一关键支撑位仍然明显。如果跌穿这支撑位，将可能触动大量止损卖单，”INTL FCStone金属分析师Edward Meir说。

交易员称，金价周二下跌后，亚洲实货买盘没有浮现，因买家预计金价将进一步下跌。

其他贵金属方面，现货白银升0.3%，报19.41美元。现货铂金涨0.5%，报1,399.75美元。现货钯金升0.4%，报783美元。（完）

(编译 利棣儿；审校 李军)

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