金价小升 在美国数据公布后守在关键支撑位上方

未受政治不确定性影响 第一季表现应很好--Ifo经济学家
路透柏林4月24日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)周一对路透说，德国经济未受全球政治不确定性影响，第一季表现应该很好。
* 地缘政治紧张局势未能引发黄金上涨
* 如果黄金失守1,275美元支撑位，可能触动大量止损单
* 尽管金价下跌，但亚洲实货买盘没有浮现
路透纽约/伦敦4月23日 -金价周三小幅上涨，守在强劲技术位1,275美元的上方，分析师表示，金价仍容易进一步下跌，因投资人需求仍然不振。
黄金市场寻获一些支撑，此前美国商务部数据显示，美国3月新屋销售急跌至八个月最低，使楼市快速复苏的希望破灭。
黄金基本没有理会俄罗斯的消息。俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)指责美国是乌克兰政治动荡的推手，且表示，如果俄罗斯的利益受到冲击，俄罗斯将会回应。
在1916 GMT，现货金升0.1%，报每盎司1,284.50美元。
美国6月期金上升3.50美元，报1,284.60美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值低大约30%。
“我们继续关注金价在1,275-1,280美元的水平，这一关键支撑位仍然明显。如果跌穿这支撑位，将可能触动大量止损卖单，”INTL FCStone金属分析师Edward Meir说。
交易员称，金价周二下跌后，亚洲实货买盘没有浮现，因买家预计金价将进一步下跌。
其他贵金属方面，现货白银升0.3%，报19.41美元。现货铂金涨0.5%，报1,399.75美元。现货钯金升0.4%，报783美元。（完）
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透柏林4月24日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)周一对路透说，德国经济未受全球政治不确定性影响，第一季表现应该很好。
路透悉尼4月24日 - 欧元周一一度高见五个月高点，市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临英国退欧式冲击的风险，同时市场纷纷解除避险交易。
路透新加坡4月21日 - 熟悉情况的消息人士称，新加坡电信公司M1 Ltd的三大股东已与中国移动和全球私募股权公司等潜在买家接触，拟出售持股，这些大股东的股份加总起来达到M1的61%股权。