伦敦金将迎来新定价机制 数家银行将以电子形式报价

路透伦敦3月19日 - 知情人士表示，随着洲际交易所(ICE)(ICE.N)完成对伦敦黄金指标价机制的彻底变革、并摈弃已采用长达一个世纪之久的“黄金定盘价”，几家银行将在周五开始以电子方式设定黄金指标价格。

“周五采用电子招标和纪录保留的方式，应该修复外界对伦敦于黄金市场作用的看法，”在线交易商BullionVault.com的研究主管Adrian Ash说。

银行将在这一定价机制下递交订单，就像目前这样。

“我认为(将有)比目前的(四家)数量多...不过还要等等看，”一位直接知情人士称。

目前参与伦敦金定盘价制定的银行有巴克莱(BARC.L)，汇丰(HSBA.L),，Bank of Nova Scotia (BNS.TO)和法国兴业银行(SOGN.PA)。这些银行都拒绝透露是否会参与新的定价机制。

伦敦金银市场协会(LBMA)将保有这一新的指标机制的知识产权，此前曾表示，有11家实体有意在开始时就加入到这个新机制。

消息人士称，LBMA的普通会员--中国工商银行，中银国际以及中国建设银行现阶段不太可能出现在新加入者的名单中。

ICE称，已经任命独立主席来监管进度，不过后期将会关注研发运算。

据消息人士称，已经任命了四名前银行人士担任主席，在最初的六个月期间他们将轮流任职。(完)

(编译 王洋/孙茉莉; 审校 张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。