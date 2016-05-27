焦点：金价或将走低 因美国利率的影响将盖过地缘政治不安情绪

路透伦敦5月26日 - 如果金价和美国近几年实质利率之间的关系可以为鉴，那么美国升息对金价的威胁将盖过一连串地缘政治紧张情势的潜在正面影响。

自2009年金融危机最严重时期以来，金价一直与美国实质利率的走向呈现密切的反比关系。该实质利率是将10年期美债收益率减去通胀率所得。

金价在今年初创下近30年来最大季度涨幅，部分是因外界益发认为美联储将暂停升息。

然英国退欧公投以及美国总统大选临近等其他因素所带来的不确定性风险，也助金价一臂之力。

虽然这些因素仍是短期内推动金价上涨的动力，却无力阻止金价自5月18日以来的大幅下跌。自从美联储在利率问题上的口气开始变得偏强硬，5月18日以来金价已下跌将近5%。

根据CME Group的FedWatch工具，交易商现预计6月份加息的机率为34%，高于上周初仅4%的机率；7月或9月加息的机率为45%。

“2016年下半年，政治环境将会非常喧嚣，有英国在欧盟的去留问题、美国选举、土耳其形势等等，”London & Capital投资总监Ashok Shah称。

“风险升高一般会令黄金受益，而美国利率或许是其中最重要的因素。这一因素已阻止金价进一步上涨。”

金价并不总是与实际利率保持如此紧密的联系。在2006年之前的10年间，二者的关联看上去远远弱于本次金融危机爆发以来的情况。

“实质利率与金价之间的联系在于投资需求，”瑞士宝盛集团分析师Carsten Menke称，“如果利率偏低，则会增强黄金作为不付息资产的吸引力。”

投资在拉动金价走势方面正发挥越来越大的作用，据GFMS数据显示，可确认投资占到去年整体黄金需求的近四分之一，2000年时该比率仅为7%。金价与利率之间明显的反向相关性已经增强。

在更为正常的经济环境下，通胀率更接近2%且利率略高，金价通常更大程度上由更为传统的基本面因素驱动，如废金供应或珠宝买需。

全球经济周期转变是否会削弱金价与利率间的密切联系，取决于金融危机以来投资者对黄金态度的改变将能持续多久。

“那取决于人们是否认为金市已经发生了深层次的结构性改变，或者是否认为投资需求行将减退，”工银标准银行分析师Tom Kendall表示。

“如果你属于多头，你会说黄金世界已经发生改变。”

2016年至今各类资产回报率图表：reut.rs/1WAiOSC

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