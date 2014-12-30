金价涨2% 因年底谨慎情绪推低股市和美元

路透纽约/伦敦12月30日 - 金价周二上涨2%，白银跳涨逾4%，因美元下跌且股市疲软，而西方国家与俄罗斯之间关系紧绷的疑虑，也帮助推升金价升破关键技术水平。

现货金一度升至盘中高点每盎司1,209.90美元，上涨2.3%。1915 GMT时，报在1,200.20美元，上涨1.5%。美国期金2月合约结算每盎司上涨18.50美元，或1.6%，报在1,200.40美元。

白银上涨2.9%，报每盎司16.21美元，盘中一度涨4.4%，至16.45美元的高点。

全球市场周二吹起一股回避风险的情绪。年底谨慎态度以及对希腊在欧元区未来前景的忧心，推低欧股下滑。油价下跌也打压市场人气。

美元指数下跌0.3%，因日圆上涨，投资人在年底时对未来经济风险的不安，促使其转向传统避险货币日圆。

黄金交易员表示，俄罗斯和西方国家之间的紧张也提振了金价。俄外交部周二表示，美国本周扩大对俄罗斯的制裁，可能将损害到双边合作的某些议题。

“纽约商品期货交易所(COMEX)开盘时，黄金买盘相当庞大，在市况清淡下，2015年2月合约高见1,202.80美元，且时不时地触及1,190和1,200美元上方的停止单，”一位交易员说。

尽管黄金在震荡中上涨，但后市仍被视为技术性偏空，因价格仍然低于长期阻力水准1,235。

金价在今年的跌幅将不到1%。美元上涨和对美国升息的预期，拖累金价今年走低。

现货铂金上涨1.9%，至每盎司1,215.24美元。现货钯金跌0.7%至800.30美元。(完)

(编译 李婷仪 审校 利棣儿)

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