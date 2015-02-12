今年印度黄金需求料继续超过中国--WGC

2015年1月15日，印度孟买一个市场，一位女士在看黄金首饰。 REUTERS/Shailesh Andrade

路透孟买/新加坡2月12日（记者 Meenakshi Sharma/A. Ananthalakshmi） - 世界黄金协会（WGC）周四称，2014年印度从中国手中重夺最大黄金消费国的地位，今年料维持该地位，受珠宝需求强劲提振。

WGC的数据显示，去年印度黄金珠宝和投资需求共计842.7吨，而中国则为813.6吨。

2014年，中印两国黄金需求都从一年前的记录高位下滑，但印度需求只下滑了14%，而中国需求则下滑了38%。两国合计占世界黄金总需求的一半还多。

WGC周四称，去年全球黄金需求创五年低位，因金饰、金币及金条的买需未能跟上2013年的高水位。

WGC预计2015年印度和中国的黄金需求都将升至900-1,000吨，但印度可能继续高于中国。

“我们维持对两国需求的判断，但2015年印度需求增长可能略（高于）中国，因为印度黄金市场人气更高，”WGC印度地区董事总经理Somasundaram PR表示。

“珠宝需求是印度主要的推动因素，2015年将继续推动印度市场。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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