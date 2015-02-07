金价大跌逾2% 因美国就业数据强于预期

路透纽约/伦敦2月6日 - 金价周五下挫逾2%，因美国公布的就业数据强于预期，巩固了美联储将在年中升息的预期，全球股市和美元上涨。

1月美国就业岗位强劲增长，时薪急升，尽现经济增长的潜动能，使美国联邦储备委员会(FED/美联储)在年中升息再度成为可能。美国劳工部周五报告称，1月非农就业岗位增加25.7万个，连续第11个月增幅超过20万，为1994年以来最长。

“美国就业报告不错，利率预期有很大的调整，10年期公债收益率急升10个基点，”荷银分析师Georgette Boele表示。

“我预计在美国真正开始升息前的未来六个月，贵金属价格将下滑。”

1902 GMT，现货金下跌2.4%，报每盎司1,234.70美元， 之前下跌至三周低点1,228.25美元。今日跌幅为12月15日来最大，本周迄今重挫3.8%，将是10月31日来最大周度跌幅。

美国4月期金收跌2.2%，报每盎司1,234.60美元。

“如果其他因素没有变动，美国提前升息会打压贵金属价格，特别是黄金和白银，”Capital Economics在报告中指出。

美国10年期公债收益率升至1.9%之上，带动美元指数大涨1.2%。美股走强，欧股触及七年高位。

全球最大黄金支持上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust持金量周四增加至2,486万盎司的9月来最高水准。

中国黄金协会公布，中国去年黄金消费减少24.7%，至886吨，产出增加5.5%。

现货银下跌3.7%，报每盎司16.62美元。现货铂金大跌2.6%，报每盎司1,218.50美元。现货钯金下滑1.7%，报每盎司779.00美元。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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