焦点：金价上涨吸引交易员增持期权多头 但也不乏泼冷水者

图为南非兰德精炼厂（Rand Refinery）展示的金条。 REUTERS/Siphiwe Sibeko

路透纽约10月23日 - 鉴于金价有望录得年内第二佳月度表现，期权市场交易员押注金价涨势仍后劲十足。

现货金在7月触及五年最低每盎司1,077美元后，至今已上涨约8%，上周突破200日移动均线，为5月以来的首次。

市场观察者认为，金价之所以强力上涨，要归因于近期市场动荡，以及围绕期待已久的美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息时间的不确定性。

交易员纷纷增持对SPDR黄金基金的看涨期权合约。自8月初以来，该基金已吸引大约9.5亿美元资金流入。

看涨期权的需求大过看跌需求。目前看涨与看跌期权比例约2.3:1，明显高于今年1月份，当时的比例为1.6:1。

在SPDR基金8,600口未平仓合约当中，看好其在1月中旬站上125美元的买权占最大宗；较当前价位上涨约12%。

美国商品交易管理委员会(CFTC)上周数据显示，投机客净增持黄金期货多仓32,725口至82,546口，为5月中旬以来最高。

自8月以来，该基金即吸引资金大举入驻。

“这三个都说明了同样的事实：投资者转而更加看好黄金，”巴克莱衍生品策略师Maneesh Deshpande表示；他指的是基金流入、对买权的需求，以及CFTC的数据。

Deshpande建议买进SPDR三个月买权价差，或Market Vectors Gold Miners ETF (GDX.P)，以期从金价及金矿股涨势当中获利。

部份大型金矿股将于下周发布季报，比如：Goldcorp (GG.N)、Barrick Gold (ABX.N)及Newmont Mining (NEM.N)。

然而，有些人认为黄金的基本面前景并未大幅改观。

“这波涨势确实可能是抄底引发的，”Bolton全球资产管理公司首席技术策略师ruce Zaro表示。

“我认为黄金料仍将处于跌势，”Zaro指出。

高盛预估三个月、六个月及12个月金价分别为1,100美元、1,050美元及1,000美元。(完)