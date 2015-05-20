金价扩大升幅 因会议记录显示美联储对升息持谨慎态度

路透纽约/伦敦5月20日 - 金价周三上涨，在美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布的会议记录显示决策者认为6月升息的时机可能不成熟后，美元缩减涨幅，带动金价短暂攀升至日内高位。

美联储周三发布的最新会议记录显示，多位联储官员在4月会议上认为，6月升息的时机可能不成熟，通胀上升被就业市场状况转弱，以及数据走疲所抵消。

1848 GMT，现货金上涨0.3%，至每盎司1,211.06美元，在美联储公布会议记录后，现货金攀升0.5%，至1,213.36美元的日内高位。

美国6月期金收涨2美元，报每盎司1,208.70美元。

“仔细研读美联储4月会议记录后发现，联储仍对升息非常谨慎，因决策者强调美国第一季经济放缓，”BMO Capital Markets基本金属和贵金属交易部董事Tai Wong说。

“美联储升息门槛仍然相常高，即便要升息，在9月前行动的可能性似乎很低。”

他补充说，这应该对金属和公债市场有利，对美元不利。

“今早金价似乎将要跌穿1,200美元，但最终守住了该水准，但黄金不可能真的大幅攀升。感觉黄金的短期(区间)在1,200-1,215美元。”

现货银涨0.7%，报每盎司17.16美元，周二下挫3.6%，录得三个月来最大单日跌幅。

现货铂金上涨0.5%，报每盎司1,158.70美元。现货钯金跌0.1%，报每盎司774美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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