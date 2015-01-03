金价从一个月低点反弹 因美国制造业数据欠佳

路透纽约/伦敦1月2日 - 金价周五从一个月低点反弹，美国制造业数据逊于预期抵销了美元上涨的影响，但黄金本周周线仍势将创下连续第三周下滑。

现货金盘中一度因美元上涨而跌至12月1日以来最低的每盎司1,168.25美元，但到1733GMT时，金价反弹至1,183.76美元，上升0.2%。

美国供应管理协会(ISM)公布12月制造业指数降至55.5之后，金价向上弹升。

该数据不但逊于预期，也是六个月最低。RJO Futures资深市场分析师Eli Tesfaye说，这个结果引发市场臆测美联储或许将延后升息，因海外疲弱经济开始损及美国。

金价本周料将下跌0.9%，为连续第三周下滑。

美国2月期金上涨0.2%，结算报每盎司1,186.20美元。

现货金从一个月低位反弹，因美元上升至约五年最高水平，主要原因是欧元下跌，欧元挫跌至四年半低位。欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在1月1日表示，央行无法完成维持物价稳定这一使命的风险要高于半年前。他并重申央行已经做好准备，如有必要将在年初采取行动。德拉吉的讲话拖累欧元下挫。

美元兑一篮子货币上升0.9%。

白银上涨0.13%至每盎司15.66美元。铂金跌0.7%至每盎司1,194.10美元。钯金上涨0.54%，报每盎司792.72美元。(完)

(编译 李婷仪 审校 利棣儿)

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