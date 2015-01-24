金价下滑1.3% 因ECB量化宽松令美元续涨

英国标准人寿和安本资产管理将在合并后裁员10%
路透伦敦5月10日 - 标准人寿和安本资产管理料将裁减800个岗位，接近两家公司员工总数的10%，这是两家公司合并交易的一部分。两家公司欲通过合并打造英国最大上市投资管理公司。
路透纽约/伦敦1月23日 - 金价周五下跌最多1.3%，因美元上涨，且市场消化欧洲央行(ECB)向经济挹注约1万亿欧元的计划产生的喜忧参半的影响。
在欧洲央行周四公布购债计划后，当日金价上涨逾1%，至每盎司1,300美元以上。黄金被视为通胀对冲工具。
不过，在欧元兑美元触及11年低位的情况下，金价缩减部份升幅，因投资者关注美元走强的影响。美元上升，将令美元计价资产对持有其他货币的投资者来说更加昂贵。
“昨日，黄金走势与美元完全脱节，暗味了欧元计价黄金将是今年表现最好的商品，这扶助美元计价黄金持稳在1,300美元左右，”丹麦盛宝银行的Ole Hansen说。
现货金盘中触及1,284.26美元日内低位，在1948 GMT，下跌0.8%，报每盎司1,291.20美元。周四金价升至8月15日来最高的1,306.20美元，本周可望连续第三周攀升。
美国2月期金收低8.10美元，报1,,292.60美元，交易商称今日金价“回调”，金市正在盘整。
美元兑一篮子六种主要货币.DXY劲升最多1.4%，主要因为欧元下滑，欧洲股市则创下五年来最大的两周涨幅。
欧元计价黄金触及2013年4月以来最高1,167.60欧元。
路透报导，高盛报告周五将今年黄金预估从1,200美元上调至1,262美元。
交易商关注周日希腊大选和下周美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策会议，寻找更广泛经济环境和美国何时升息的线索。
市场预期，尽管有更多主要国家央行宣布降息或扩大刺激计划，但美联储将重申全球风险并未影响美国经济复苏或其升息计划。
其他贵金属方面，现货银下跌0.2%，报每盎司18.25美元。现货钯金下滑0.1%，报每盎司771.20美元。现货铂金跌1.3%，报每盎司1,264美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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