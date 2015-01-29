金价大跌逾2%至两周低位 因美联储仍可能在今年升息

美联储今年应再加息三次并且开始缩减资产负债表--波士顿联储总裁
路透5月10日 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
路透纽约/伦敦1月29日 - 金价周四下挫超过2%，至两周低点，白银跌幅为一年半来最大，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示联储仍准备在今年升息。
美联储周三表示，美国经济正以“稳健步伐”扩张，重申在决定何时上调近零水准利率时将保持“耐心”。
“对美联储声明的短期反应是人们突然开始说，美联储可能最早在6月升息。这拖累金价下跌，”商品投资企业LOGIC Advisors创始人之一Bill O'Neill说。
O'Neill说，6月是升息预期高涨时很多人预期的升息时间，但在周三美联储政策声明公布前，市场已将升息预期推迟至今年晚些时候，甚至2016年。
美国利率上升前景可能鼓励投资者撤出黄金市场。黄金是没有利息的资产。
金价周三的頽势延续至周四，触动贵金属市场止损卖单，1642 GMT，许多现货金止损卖单被触动，当时现货金在1分钟内劲跌6美元，跌幅令交易商意外。
现货金一度跌至每盎司1,251.86美元的两周低位，在1920 GMT，下挫2.1%，报1,257.01美元。
2月美国期金大幅收跌2.4%，报每盎司1,254.60美元。
现货银急跌6.4%，至每盎司16.81美元，跌穿100日移动均线，创2013年6月来最大单日跌幅。
美联储表示在决定升息时间时，将考虑到“金融与国际形势发展”，这也是自2013年1月以来，联储首度提及全球市场。
美元兑一篮子货币上涨最多0.4%，仍然接近上周触及的11年高位。
现货钯金猛跌3%，至每盎司768.50美元。现货铂金挫跌3%，报每盎司1,215.97美元，为10月来表现最差的一日。
投资者关注周五美国公布第四季经济增长数据，寻找经济力道的进一步线索。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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(Maggie.T.Lee@thomsonreuters.com; 1-416-9418111; Reuters)
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