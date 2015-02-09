金价因股市走低而上涨 但仍接近三周低位

独家：欧盟将批准博通以55亿美元收购Brocade--消息人士
路透布鲁塞尔5月9日 - 三位知情人士周二说，欧盟反垄断当局将批准芯片制造商博通(Broadcom 以55亿美元并购Brocade；此前博通已做出让步，方便客户及对手使用公司和竞争对手的产品。
路透纽约/伦敦2月9日 - 金价周一从上日触及的三周低位微幅上涨，因中国贸易数据和希腊忧虑拖累欧洲股市走低。
1946 GMT，现货金上涨0.7%，报每盎司1,241.43美元。周五金价创2013年12月来最大单日跌幅，触及1,228.25美元，因在美国非农就业数据公布后美元上扬。
美国4月期金收高0.6%，报每盎司1,241.50美元。
“在美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议前的三个月，黄金因其避险工具作用而上涨，因为忧虑希腊，但现在焦点转回到美国和美国升息时机，”花旗分析师说，他所指的是上月FOMC会议。
中国贸易数据弱于预期，且希腊是否留在欧元区存在不确定性，拖累全球股市下滑，扶助金价表现。
美元下跌，回吐周五部份升幅。周五数据显示1月美国就业岗位大幅增长和薪资上升，显示美国经济强劲，令美联储将可能在今年年中升息，带动美元走强。
周五商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，在截至2月3日该周，对冲基金和货币经理降低黄金和白银期货和期权多头头寸，为六个月来首次。
在实货市场，中国黄金升水上升至介于4-5美元，上日为升水为4美元以下，因上周金价大跌吸引一些买家买入黄金。
现货银涨2%，报每盎司17.02美元。现货铂金跌0.4%，报每盎司1,214.95美元。现货钯金跌0.7%，报每盎司776.50美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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