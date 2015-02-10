金价下滑 因美元上涨抵销欧元区忧虑

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周二下跌，因美元上涨，盖过希腊是否留在欧元区和乌克兰暴力升级的忧虑对黄金的支撑。希腊和乌克兰忧虑降低风险意愿。
美元兑一篮子货币上升0.2%，令金价升势停顿。
2018 GMT，现货金跌0.4%，报每盎司1,233.52美元。
美国4月期金收低9.30美元，报每盎司1,232.20美元。
美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔告诉记者，美联储应在6月升息。
RBC Capital Markets Global Futures黄金分析师George Gero表示，对美联储可能升息的臆测，加上股市上涨，增加基金的风险意愿。
这基本上盖过了对欧元区经济体质的忧虑。市场对希腊可能退出欧元区和乌克兰暴力冲突的担忧日益加重。这些因素周二也打压全球市场。投资者将关注周三欧元区财长会议，焦点放在希腊问题。
欧元计价黄金处于略低于1,100欧元的水平。在1月26日，欧元计价黄金触及2013年4月26来最高的1,156.14欧元。
现货银跌0.6%，报每盎司16.91美元。现货铂金跌0.5%，报每盎司1,207.25美元。现货钯金跌1.2%，报每盎司767.70美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。