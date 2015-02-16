金价连续第三日上涨 受美元下跌和希腊债务忧虑推动

路透伦敦2月16日 - 金价周一连续第三日上涨，因美元下跌，且正值欧元区财长开会讨论如何推进希腊纾困计划。

1519GMT，现货金上涨0.2%至每盎司1,230.96美元；美国4月期金涨3.90美元，报每盎司1,231.00。日内成交清淡，因美国市场逢总统日假期休市。

南非标准银行分析师Leon Westgate称，“对希腊问题的消息或进展的反应可能会推迟，因美国今日休市，且亚洲市场人士在中国农历新年假期到来前缩减仓位。”

美元兑欧元下跌0.2%，欧洲股市下跌，欧元区各国财长与欧洲央行总裁德拉吉一道重启希腊债务问题的磋商。

若会议没有结果，则希腊可能将面临信贷紧缩的风险，而这可能迫使其退出欧元区。

投机客在2月10日当周连续第二周削减黄金期货和期权多仓。

Westgate表示，“数据显示有大量多仓结算，市场避险买兴...开始消散。”

现货银持平在每盎司17.27美元。现货铂金跌0.3%，报每盎司1,200.74美元。现货钯金涨0.2%，报每盎司786.72美元。(完)

(翻译 张荻； 审校 许娜)

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