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国际财经 | 2015年 2月 26日 星期四 07:33 BJT

金价攀升 因美联储主席叶伦暗示不急于升息

路透纽约/伦敦2月25日 - 金价周三上涨，从昨日触及的七周低点反弹，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦在国会的讲话暗示美联储不急于升息。

她的讲话令美元承压，支撑金价。

现货金午后上扬至1,202.87美元，盘中高见1,211.80美元。

美国4月期金收高4.20美元，报每盎司1,201.50美元。

叶伦称，联邦公开市场委员会(FOMC)首先会在声明中弃用“耐心”一词，自去年12月以来，美联储在声明中用“将保持耐心”作为首次升息时机的指引。但这并不保证联储将在某一个特定时点升息，叶伦表示，相反，这暗示美联储的做法将转变为在每次政策会议上酌情考虑是否升息。

受此带动，贵金属市场周三走强，银价大涨逾3%，钯金升至六周高位。

周三亚洲市场，金价大涨逾1%，中国买家节后重返市场，带动上海黄金交易所黄金溢价上升。

现货银升1.6%，报每盎司16.47美元。现货铂金升0.8%，报每盎司1,167.70美元。现货钯金涨1.9%，报每盎司805.10美元，盘中高见六周最高的808.75美元。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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