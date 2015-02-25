金价攀升 因美联储主席叶伦暗示不急于升息

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透纽约/伦敦2月25日 - 金价周三上涨，从昨日触及的七周低点反弹，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦在国会的讲话暗示美联储不急于升息。
她的讲话令美元承压，支撑金价。
现货金午后上扬至1,202.87美元，盘中高见1,211.80美元。
美国4月期金收高4.20美元，报每盎司1,201.50美元。
叶伦称，联邦公开市场委员会(FOMC)首先会在声明中弃用“耐心”一词，自去年12月以来，美联储在声明中用“将保持耐心”作为首次升息时机的指引。但这并不保证联储将在某一个特定时点升息，叶伦表示，相反，这暗示美联储的做法将转变为在每次政策会议上酌情考虑是否升息。
受此带动，贵金属市场周三走强，银价大涨逾3%，钯金升至六周高位。
周三亚洲市场，金价大涨逾1%，中国买家节后重返市场，带动上海黄金交易所黄金溢价上升。
现货银升1.6%，报每盎司16.47美元。现货铂金升0.8%，报每盎司1,167.70美元。现货钯金涨1.9%，报每盎司805.10美元，盘中高见六周最高的808.75美元。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)