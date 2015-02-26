全球金市收高 但在美国公布强劲数据后缩减涨幅

路透纽约/伦敦2月26日 - 金价周四缩减涨幅，此前美国公布的经济数据强于预期，提振美元，且来自中国的买盘减弱。但金价仍收高，因此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员本周的讲话暗示不急于升息。

数据显示，美国月耐用品订单优于预期，这提振了对企业活动的信心，带动美元走强。

这令以美元计价的金价承压。

1956GMT，现货金升0.3%，报1,208美元，盘中高见1,220美元日高，升穿1,216.20美元的100日移动均线切入位，之后因美元上涨而回落。

“市场感觉有些吃力，”MKS交易部门主管Afshin Nabavi表示，“中国春节假期后，来自远东的实货黄金买盘不错，但在1,210-1,212美元之上升势就止步不前。”

美国4月期金收高0.7%，报每盎司1,210.10美元。

上海黄金交易所黄金较全球现货价溢价保持在约4-5美元。

香港政府统计处周四发布的数据显示，1月份由香港净流入中国内地的黄金量按月增6.6%，在去年12月录得下跌后再度回升；因金价反弹及春节前需求增加所致。

其他贵金属也上涨，现货钯金升至1月14日来最高的815.35美元，尾盘涨0.3%，报每盎司806.25美元；现货银升0.1%，报每盎司16.57美元。现货铂金升0.5%，报每盎司1,173.30美元。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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